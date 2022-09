Fenerbahçe, Rennes’i salladı ama yıkamadı!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, ikinci hafta maçında Rennes deplasmanına gitti. Zorlu mücadelede rakibine büyük oranda zorluk çıkaran sarı-lacivertliler, ikinci yarıda art arda yediği gollerle geriye düştü. İrfan Can Kahveci’nin nefis golü sonrası fark 1’e indi. Son dakikalarda kazanılan penaltı sonrasında Enner Valencia, golü attı ve maçın skorunu 2-2 olarak belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, grubun ilk maçında Dinamo Kiev'i mağlup ederek 3 puanla başlamıştı. Sarı-lacivertliler, ikinci hafta maçında Rennes deplasmanına gitti.



Rennes karşısında oyunun büyük bir bölümünde üstün oynayan Fenerbahçe, ikinci yarıda üst üste yediği gollerle adeta yıkıldı.



Kısa süre içerisinde oyununun kontrolünü tekrar eline alan Kanarya, ilk önce İrfan Can Kahveci'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.



Maçın son dakikalarında baskısını iyice artıran sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyla sevinci yaşadı.



Topun başına geçen Enner Valencia, 90+2'de penaltıyı gole çevirerek takımına 1 puanı kazandıran isim oldu.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ve Rennes, grupta puanlarını 4'e yükseltti.



MAÇTAN DAKİKALAR



7'nci dakikada Lincoln'ün ortasında ceza sahası sağ çaprazında bulunan Szalai, topu kafa ile indirdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı Batshuayi'ye aktardı. Penaltı noktasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Mandanda meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.



23'üncü dakikada Terrier'in pasında topla buluşan Gouiri'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



35'inci dakikada Sulemana'nın pasında savunma arkasına sarkan Terrier, topla buluştu. Bu oyuncunun son çizgiden içeri çevirmek istediği topu Osayi-Samuel kornere gönderdi.



44'üncü dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı sol kanattaki King'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



52'nci Rennes mücadelede öne geçti. Majer'in pasında savunma arkasına sarkarak topla buluşan Terrier, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



54'üncü dakikada Rennes farkı 2'ye çıkardı. Terrier'in pasında savunma arkasına sarkan Majer, sağ çaprazdan içeri girdi. Kaleci Altay'ı geçen Majer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.



60'ıncı dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Mert Hakan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can'ın rakiplerini geçerek ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.



69'uncu dakikada Szalai'nin vuruşunda savunmadan seken topu İrfan Can önünde buldu. Bu oyuncunun ceza sahasından vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



74'üncü dakikada Doue'nin pasında topla buluşan Traore, savunma arkasına sarkarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Bourigeaud'nun vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.



81'inci dakikada Rennes 10 kişi kaldı. İrfan Can, Traore ile girdiği ikili mücadelenin ardından yüzüne aldığı darbeyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Aleksei Kulbakov, VAR incelemesi sonrasında Traore'yi kırmızı kartla cezalandırdı.



90+1'inci dakikada Bourigeaud, ceza sahası içinde Pedro'yu kolundan çekerek düşürdü. Karşılaşmanın hakemi Aleksei Kulbakov, penaltı noktasını gösterdi.



90+2'nci dakikada topun başına geçen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.



Mücadele 2-2 eşitlikle son buldu.