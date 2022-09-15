Trabzonspor'un Kızılyıldız maçı 11'i belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Bordo mavililer, kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi Fırtına'nın ilk 11'i de belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Bordo mavililer, kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi Fırtına'nın ilk 11'i de belli oldu.



İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan - Larsen, Bartra, Denswil, Eren - Siopis, Hamsik, Bakasetas - Djaniny, Trezeguet - Maxi Gomez



Kızılyıldız: Açıklanmadı



TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.