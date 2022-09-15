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Trabzonspor, Avrupa'da yaralarını sardı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk eden Trabzonspor sahasında 2-1 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Ekleme: 15.09.2022 - 21:48 Güncelleme: 15.09.2022 - 21:48 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Kızılyıldız'ı konuk etti.

İlk maçta Ferencvaros deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle ayrılan Fırtına, Kızılyıldız'a şans tanımadı ve sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

Maça baskılı başlayan Trabzonspor golü de erken buldu. 16. dakikada Trezeguet'nin şık pasında kafayla topu filelere gönderen Marek Hamsik takımını 1-0 öne geçirdi. Eylül 2016'dan bu yana Avrupa kupalarındaki ilk kafa golünü Kızılyıldız'a atan Marek Hamsik, bu turnuvadaki son golünü de yine Sırbistan temsilcisine karşı kaydetmişti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona ererken Kızılyıldız'da Kings Kangwa 63. dakikada çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Kızılyıldız 10 kişi kalırken yalnızca iki dakika sonra günün yıldızı Trezeguet'nin muhteşem vuruşu filelerle buluştu ve skor 2-0'a geldi.

Kızılyıldız'da Veljko Nikolic'in 89. dakikadaki golü puan için yeterli olmadı ve Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 3 puana ulaşırken Kızılyıldız ise puansız kaldı.

Trabzonspor grubun bir sonraki maçında 6 Ekim Perşembe günü Monaco'nun konuğu olacak.
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