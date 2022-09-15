Sivasspor'un formaları Cluj Havaalanı'nda kayboldu

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Romanya ekibi CFR Cluj'a konuk oluyor. Mücadelenin başlamasına dakikalar kala temsilcimiz, maçta giyilecek formaların havaalanında çalındığını ve sahaya alternatif formayla çıkacağını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır." ifadelerine yer verildi.Sivasspor'un alternatif forması: