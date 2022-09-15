Sivasspor iddiasını arttırdı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Romanya temsilcisi CFR Cluj, Romanya'nın Kaloşvar kentindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda karşılaştı. Temsilcimiz, sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı ve 3 puanı aldı.

Konferans Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Slavia Prag ile berabere kalan temsilcimiz Sivasspor, ikinci hafta karşılaşmasında Romanya'da Cluj'a konuk oldu.



Sivasspor sahaya Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Musa, Saiba, Gradel, Angielski 11'i ile çıktı.



27. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Sabia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Angielski, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. 28. dakikada topun başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi: 0-1



Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonucun ardından puanını 4 yapan Sivasspor, aynı puanda lider olan Slavia Prag'ın ardından 2. sırada yer aldı.