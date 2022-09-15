Galatasaray'dan Yusuf Demir hamlesi

Galatasaray Kulübü'nün, yeni transfer Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayabilmesi için girişimlerde bulunacağı bildirildi.

Galatasaray'ın 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir, Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girip performansıyla sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.



Teknik direktör Okan Buruk, Yusuf'a daha fazla süre vermek istiyor. Ancak 19 yaşındaki genç oyuncunun yabancı statüsünde olması, ilk 11'deki 3 yerli zorunluluğu sebebiyle teknik ekibin elini kolunu bağlıyor.



Kurala göre yabancı

Daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giyen Yusuf Demir'in Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmadı.



Genç 10 numara, 2015'ten sonra milli takım tercihini yaptığı için de kural gereği yabancı sayılıyor.



Fanatik'in haberine göre Galatasaray Yönetimi, bu kuraldan mağdur olan tüm oyuncularla ilgili bir değişiklik, güncelleme veya esnetme yapılabilir mi sorusuna cevap arıyor.



Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir girişimde bulunacağı kaydedildi.



Okan Buruk: "Baktığınız zaman Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bunun değişmesi gerekiyor."





