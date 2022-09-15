Fenerbahçe Avrupa’da 2’de 2 peşinde! Rennes karşısında ilk 11’ler belli oldu…

Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa’nın Rennes takımı ile karşı karşıya geliyor. Grubun ilk maçında Dinamo Kiev’i mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, Rennes maçını da galibiyetle geçerek 2’de 2 yapma peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



RENNES: Mandanda; Traoré, Rodon, Theate, Meling; Majer, Ugochukwu, Bourigeaud; Gouiri, Sulemana, Terrier



FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Peres, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Lincoln, King, Batshuayi.



Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.



