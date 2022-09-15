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Cluj - Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor, Cluj'a konuk olacak. Sivasspor, kazanarak ilk galibiyetini almak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cluj - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?.

Ekleme: 15.09.2022 - 18:49 Güncelleme: 15.09.2022 - 18:53 / Editör: Ozge Selin
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor ile Cluj karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, ilk maçında mağlup olmuştu. Sivasspor'da hedef kazanarak 1. galibiyerini almak. Cluj - Sivasspor maçı ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Cluj - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

CLUJ SİVASSPOR İLK 11'LER

Cluj: Scuffet, Manea, Burca, Matias, Camora, Deac, Adjei-Boateng, Muhar, Yeboah, Petrila, Janga

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Musa, Saiba, Gradel, Angielski.

CLUJ - SİVASSPOR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Cluj - Sivasspor maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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