A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni formalarını tanıttı. Millilerin yeni formalarının geleneksel formalara benzerliği dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 yılında A Milli Takım'ın giyeceği formaları tanıttı.



TFF'nin resmi Twitter hesabından A Milli Takım'ın Cumhuriyet'in 100. yılında giyeceği formalar tanıtıldı. "Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana." sloganıyla tanıtılan formalar, iki farklı tasarımla sergilendi.



Yeni formalar, TFF'nin alışveriş sitesi eshop.tff.org üzerinden satışa çıkarıldı. Formaların satış fiyatı ise 799,90 lira olarak belirlendi.



