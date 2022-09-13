Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.



Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.