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Trabzonspor, Adana Demirspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Zorlu karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 12.09.2022 - 20:40 Güncelleme: 12.09.2022 - 20:41 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, ligin zorlu ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk oluyor. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Rakitskyi, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre.

TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Bartra, Hugo, Eren - Gbamin, Bardhi, Bakasetas - Umut, Trezeguet - Maxi Gomez

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.
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