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Fenerbahçe'de 72 milyon TL boşa gitti

Fenerbahçe, sezon başında Hollanda ekibi PSV’den kiraladığı Bruma’yı UEFA Avrupa Ligi’nden sonra Süper Lig kadrosuna da almadı. Portekizli oyuncunun sözleşmesi de ara transfer dönemine kadar askıya alındı. Sarı-lacivertli formayla 5 maça çıkan Buruma’nın sadece 1 asisti bulunuyor.

Ekleme: 12.09.2022 - 11:04 Güncelleme: 12.09.2022 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, sezon başında zorunlu 4 milyon Euro (72 milyon TL) satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Bruma’ya Avrupa Ligi’nden sonra Süper Lig için de lisans çıkartmadı. Oyuncunun sözleşmesi de devre arası transfer dönemine kadar askıya alındı. Yönetim, PSV Eindhoven ile Bruma’nın geri dönüşü için görüştü, ancak Hollanda ekibi bunu kabul etmedi.

Fenerbahçe, transfer sezonunun devam ettiği liglerden bazı takımlarla görüşmelerini sürdürse de oyuncunun sakatlığı görüşmeleri zorlaştırıyor.

Tedavisi devam eden Bruma’nın 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken oynayacak durumda olması ekim ayının başını bulacak. Dünya Kupası nedeniyle 14 Kasım’da liglere ara verilecek.

Bruma, bu süreçte takımda kalması halinde Fenerbahçe ile birlikte çalışmalara devam edecek. Oyuncu için ara transfer döneminde yeniden değerlendirme yapılacak.

Performansı hayal kırıklığı
Bruma, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-lacivertli formayla 5 maça çıkan Portekizli futbolcu sadece 1 asist yapabildi. 4 maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan, 2 karşılaşmada ise kadroda yer almasına rağmen süre şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu, görev aldığı 5 karşılaşmada sadece Slavacko ile oynanan rövanş maçında ilk 11’de görev yaptı. Bruma, o karşılaşmada da 65. dakikada teknik heyet tarafından kenara alındı.
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