EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
EuroBasket 2022'de son çeyrek final biletini Yunanistan kaptı ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı.
Şampiyonanın son 16 turunda Ukrayna-Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan-İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı.
Yunanistan, EuroBasket 2022'de sürprize izin vermedi.
Giannis Antetokounmpo liderliğindeki Yunanistan, son çeyreğine geride başladığı mücadelede Çekya'yı 94-88 mağlup etti ve son çeyrek finalist oldu.
- Günün sonuçları
86-94 Ukrayna - Polonya
94-86 Finlandiya - Hırvatistan
86-94 Sırbistan - İtalya
94-88 Yunanistna - Çekya
- Çeyrek final eşleşmeleri:
İspanya - Finlandiya
Almanya - Yunanistan
Fransa - İtalya
Slovenya - Polonya
- Yarı final eşleşmeleri:
İspanya - Finlandiya | Almanya - Yunanistan
Fransa - İtalya | Slovenya - Polonya
Çeyrek final maçları 13-14 Eylül, yarı final maçları ise 16 Eylül Cuma günü oynanacak.
Şampiyonanın son 16 turunda Ukrayna-Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan-İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı.
Yunanistan, EuroBasket 2022'de sürprize izin vermedi.
Giannis Antetokounmpo liderliğindeki Yunanistan, son çeyreğine geride başladığı mücadelede Çekya'yı 94-88 mağlup etti ve son çeyrek finalist oldu.
- Günün sonuçları
86-94 Ukrayna - Polonya
94-86 Finlandiya - Hırvatistan
86-94 Sırbistan - İtalya
94-88 Yunanistna - Çekya
- Çeyrek final eşleşmeleri:
İspanya - Finlandiya
Almanya - Yunanistan
Fransa - İtalya
Slovenya - Polonya
- Yarı final eşleşmeleri:
İspanya - Finlandiya | Almanya - Yunanistan
Fransa - İtalya | Slovenya - Polonya
Çeyrek final maçları 13-14 Eylül, yarı final maçları ise 16 Eylül Cuma günü oynanacak.