EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

EuroBasket 2022'de son çeyrek final biletini Yunanistan kaptı ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı.



Şampiyonanın son 16 turunda Ukrayna-Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan-İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı.



Yunanistan, EuroBasket 2022'de sürprize izin vermedi.



Giannis Antetokounmpo liderliğindeki Yunanistan, son çeyreğine geride başladığı mücadelede Çekya'yı 94-88 mağlup etti ve son çeyrek finalist oldu.



- Günün sonuçları



86-94 Ukrayna - Polonya

94-86 Finlandiya - Hırvatistan

86-94 Sırbistan - İtalya

94-88 Yunanistna - Çekya



- Çeyrek final eşleşmeleri:



İspanya - Finlandiya

Almanya - Yunanistan

Fransa - İtalya

Slovenya - Polonya



- Yarı final eşleşmeleri:



İspanya - Finlandiya | Almanya - Yunanistan



Fransa - İtalya | Slovenya - Polonya



Çeyrek final maçları 13-14 Eylül, yarı final maçları ise 16 Eylül Cuma günü oynanacak.