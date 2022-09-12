Beşiktaş, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı konuk ekip Başakşehir 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Turuncu lacivertlilere galibiyeti getiren golü ise 71. dakikada Traore kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaştı.



Zorlu karşılaşmayı konuk ekip Başakşehir 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.



Turuncu lacivertlilere galibiyeti getiren golü ise 71. dakikada Traore kaydetti.



ISMAEL'E KIRMIZI



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, üst üste iki sarı karttan kırmızı kart gördü.



MAÇTAN NOTLAR



Beşiktaş'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Nathan Redmond, Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç, yedek kulübesinde yer aldılar.



BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK



Siyah-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşılaşmasına 5 eksikle çıktı.



Kırmızı kart cezalısı olan Josef de Souza'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Atiba Hutchinson, Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Welinton Souza, Vodafone Arena'daki mücadelede takımını yalnız bıraktı.



BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN JOSEF'E MASKELİ DESTEK



MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrasında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya siyah-beyazlı taraftarlar destek gösterdi.



Bazı taraftarların maçı izlemek için stada gelen Brezilyalı oyuncu için hazırlanan maskeleri taktığı görülürken, Dele Alli de aynı maskeyi takarak takım arkadaşına destek oldu.



Pazartesi günü erken saatlerde olmasına rağmen siyah-beyazlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmayı yaklaşık 35 bin kişi takip ederken, Medipol Başakşehir taraftarları da kendilerine ayrılan yerde maçı izledi.



TRAORE VE KENNY LİGDE İLK KEZ 11'DE



Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Bertrand Traore ve Philippe Kenny, Süper Lig'de ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de çıktı.



İki oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Corendon Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna girmiş ve ilk kez turuncu-laciverti formayı giymişti.



Traore, Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İskoç ekibi Hearts'i deplasmanda 4-0 yendiği maçta da ilk 11'de yer almıştı.



MESUT ÖZİL KADRODA YOK



Medipol Başakşehir'de hastalıktan çıkan ve antrenman eksikliği bulunan Mesut Özil kadroda yer almadı.



Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Stefano Okaka ve Junior Caiçara yer aldı.