Beşiktaş - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılar, sahasından 3 puanla ayrılmak isterken, Başakşehir deplasmandan puan çıkarma peşinde. Maça kısa bir süre kalırken, iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılar, sahasından 3 puanla ayrılmak isterken, Başakşehir deplasmandan puan çıkarma peşinde. Maça kısa bir süre kalırken, iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte tüm detaylar...



BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş - Başakşehir maçı saat 19:00'da beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'ten canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ



BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Gedson, Salih, Muleka, N'Koudou, Weghorst.



BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny