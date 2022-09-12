Arda Turan futbolu bıraktı: Kariyerine 13 kupa sığdırdı

Son olarak Galatasaray forması giyen Arda Turan, 35 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Turan, "Zordu ama çok güzeldi. Beni seven, oynarken değer gösteren, el üstünde tutan, eleştiren, benden nefret eden herkese hakkımı helal ediyorum. Siz de hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı. Peki Arda Turan kariyerinde hangi kupaları kazandı? Arda Turan'ın başarıları neler? Arda Turan Barcelona'ya kaç milyon euroya transfer olmuştu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu Arda Turan, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. 2000 yılında Bayrampaşa Altıntepsi Altyapısı'ndan, Galatasaray Altyapısı'na transfer olan ve sarı-kırmızılı formayı giymeye başlayan 35 yaşındaki oyuncu, futbola veda etti.



Arda Turan Barcelona'ya kaç milyon euroya transfer olmuştu? En yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu

2011 yılında Galatasaray'dan, Atletico Madrid'e 13 milyon euro karşılığında transfer olan Arda Turan, tam 4 yıl boyunca İspanyol ekibinin formasını giydi. 2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan milli oyuncu, bir Türk oyuncuya ödenen en yüksek bonservis bedeliyle rekor kırdı.



Galatasaray formasıyla 240 maç

Altyapıdan itibaren 13 yıl Galatasaray forması giyen Arda Turan, tam 240 maçta süre aldı. 35 yaşındaki oyuncu bu süreçte 49 gol ve 77 asistle oynadı.



Atletico Madrid'de 178 maç

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, 178 maçta İspanyol ekibinin formasını giydi. Arda Turan, Atletico Madrid formasıyla 22 gol ve 32 asistle oynadı.



Barcelona'ya transfer oldu

Atletico Madrid'den, 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, 2.5 yıl Katalan ekibinin formasını giydi. 55 maça çıkan Arda Turan, 15 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.



Arda Turan kariyerinde hangi kupaları kazandı?



Arda Turan futbolculuk kariyerine tam 13 kupa sığdırdı. 35 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Turan, 1 UEFA Avrupa Ligi Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 2 La Liga Şampiyonluğu, 3 İspanya Kupa Şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupa Şampiyonluğu, 1 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa Şampiyonluğu kazandı.





