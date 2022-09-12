Adana Demirspor 90+4'te kazandı! Trabzonspor deplasmanda yıkıldı...

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, ligin zorlu deplasmanlarından Adana Demirspor’a konuk oldu. Bol gollü geçen mücadele, iki takımın da karşılıklı golleriyle 2-2 devam ederken, 90+4'te ev sahibi ekip galibiyet golünü atarak Trabzonspor'u adeta yıktı.

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 6. hafta maçları sona erdi. Haftanın son maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşılaştı. 5 golün atıldığı karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maça hızlı başlayan taraf olan Adana Demirspor, 10. dakikada Kevin Rodrigues'in uzaklardan attığı frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Rodrigues, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Maçın ilk yarısının skorunu belirleyen gol ise Bakasetas'tan geldi. Yunan oyuncu, 36. dakikada penaltıdan attığı golle maçı 1-1'e getirdi.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Adana Demirspor, Badou N'Diaye'nin 55. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi.



Trabzonspor, 84. dakikada Umut Bozok ile bir kez daha beraberliği yakalasa da Adana'dan puansız ayrıldı. Maçın son golü, 90+4'te Samet Akaydın'dan geldi. Ev sahibi ekip, son saniyede skoru 3-2 yaptı ve galibiyete uzandı.



MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahası yayından uzak mesafede kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues'in sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır uzanmasına rağmen top ağlarla buluştu: 1-0



19. dakikada aldığı pasla çalımlarla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalacağı anda savunma son anda araya girerek topu kaleciye kazandırdı.



21. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında Belhanda'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



27. dakikada ceza yayı civarında topu önünde bulan Bakasetas'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.



31. dakikada Trezeguet, ceza sahası sağ çaprazda dar açıdan yerden şutunda kaleci Ertaç Özbir direğin yanında yatarak topa hakim oldu



34. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışından Belhanda'nın yerden sert şutunda top dışarı çıktı.



35. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu göğsünde kontrol etmeye çalışan Gomez ile rakip Rakitskyi mücadelesinde Gomez yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.



36. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu filelere yolladı: 1-1



42. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahası içinde yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



Maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.



