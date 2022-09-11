Sivasspor galibiyete hasret kaldı!

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.

Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Sivasspor ile İstanbulspor karşılaştı.



Mücadele 1-1 berabere sona erdi.



Maçta goller, 64. dakikada Ethemi ve 80. dakikada Ulvestad'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte bu sezon henüz galibiyeti olmayan Sivasspor, puanını 4'e çıkardı. İstanbulspor ise aynı puanla küme düşme potasında kaldı.



Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise aynı haftada sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.



Sivasspor olduramıyor



Sezonun 6. maçında henüz galibiyeti olmayan Sivasspor, 4 maçtan beraberlikle ayrılırken; 2 maçta ise rakiplerine kaybetti.



Bu sezon çıktığı resmi maç sayısı 10 olan Sivas ekibi, 5 maçta berabere kaldı, 5'inde kaybetti.