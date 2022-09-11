Galatasaray, Kasımpaşa’yı geriden gelerek yıktı!

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oldu. Zorlu maçtan 3-2 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 13 yapmayı başardı. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Ligin 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.



Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, şok bir golle 16. dakikada 1-0 geri düştü.



Kasımpaşa'nın bu golüne hız karşılık veren sarı-kırmızılılar, 20. dakikada golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis ile 1-1'lik beraberliği yakaladı.



İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıya da yine Galatasaray hızlı başladı.



Aslan, 50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Bu golle birlikte milli oyuncu da gol orucunu bozmuş oldu.



Son haftaların tartışılan ismi Kerem, 69. dakikada uzaklardan attığı nefis golle eleştirilere de yanıt verdi. Maçın son dakikalarında ise Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar ile 3-2 yaptı ve maçın skorunu belirledi.



Bu sonuçla ligde puanını 13 yapan Galatasaray, 4. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 6 puanla 13. sırada kaldı.



