Beşiktaş'ta 2 isim lig kadrosuna dahil edilmedi!

Beşiktaş'ta, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran TFF'ye bildirilmedi.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran'ın lisansı çıkartılmadı.



Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunan Beşiktaş'ta, Boyd'un lisansı çıkartılmadı. Birleşik Amerikalı oyuncu, sezonun ilk yarısına kadar forma giyemeyecek.



Ayrıca kaleci Utku Yuvakuran'ın da lisansı TFF'ye bildirilmedi.



Utku da devre arasına kadar kadroda yer alamayacak.

