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12 Dev Adam resmen aldığı maçı verdi! Fransa'ya yenilerek Avrupa Şampiyonası'ndan elendik

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya normal süresi 77-77 biten maçta uzatma sonunda 87-86 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçın kırılma anı son periyotta 77-75 öndeyken, Fransa'nın aldığı teknik faul sonrası Cedi Osman'ın üst üste 2 serbest atışında isabet bulamaması ve ardından kenardan başlayan oyunda topu kaybetmemiz oldu.

Ekleme: 10.09.2022 - 15:07 Güncelleme: 10.09.2022 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya normal süresi 77-77 biten maçta uzatma sonunda 87-84 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçın kırılma anı son periyotta 77-75 öndeyken, Fransa'nın aldığı teknik faul sonrası Cedi Osman'ın üst üste 2 serbest atışında isabet bulamaması ve ardından kenardan başlayan oyunda topu kaybetmemiz oldu.

TÜRKİYE 11 - 18 FRANSA (İLK ÇEYREK SONUCU)
TÜRKİYE 35 - 43 FRANSA (2. ÇEYREK SONUCU)
TÜRKİYE 57 - 49 FRANSA (3. ÇEYREK SONUCU)
TÜRKİYE 77 - 77 FRANSA (4. ÇEYREK SONUCU)
TÜRKİYE 86 - 87 FRANSA (UZATMA SONUCU)

5 MAÇTA 3 GALİBİYET
12 Dev Adam, A Grubu'nda Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile karşı karşıya gelmiş ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci olarak bir üst tura çıkmıştı. B Grubu'nda yer alan Fransa ise Almanya, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek ve Macaristan ile karşı karşıya geldi ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü olarak son 16 turuna yükseldi.



TÜRKİYE - FRANSA MAÇINDAN NOTLAR
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedez-Benz Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takımı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, tribünlerdeki yerlerini aldı.

Türk taraftarlar, tezahüratlarla A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculara destek verdi. Fransız taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünlerde yer alarak, takımlarını destekledi.
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