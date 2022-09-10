12 Dev Adam resmen aldığı maçı verdi! Fransa'ya yenilerek Avrupa Şampiyonası'ndan elendik

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya normal süresi 77-77 biten maçta uzatma sonunda 87-86 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçın kırılma anı son periyotta 77-75 öndeyken, Fransa'nın aldığı teknik faul sonrası Cedi Osman'ın üst üste 2 serbest atışında isabet bulamaması ve ardından kenardan başlayan oyunda topu kaybetmemiz oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya normal süresi 77-77 biten maçta uzatma sonunda 87-84 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçın kırılma anı son periyotta 77-75 öndeyken, Fransa'nın aldığı teknik faul sonrası Cedi Osman'ın üst üste 2 serbest atışında isabet bulamaması ve ardından kenardan başlayan oyunda topu kaybetmemiz oldu.



TÜRKİYE 11 - 18 FRANSA (İLK ÇEYREK SONUCU)

TÜRKİYE 35 - 43 FRANSA (2. ÇEYREK SONUCU)

TÜRKİYE 57 - 49 FRANSA (3. ÇEYREK SONUCU)

TÜRKİYE 77 - 77 FRANSA (4. ÇEYREK SONUCU)

TÜRKİYE 86 - 87 FRANSA (UZATMA SONUCU)



5 MAÇTA 3 GALİBİYET

12 Dev Adam, A Grubu'nda Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile karşı karşıya gelmiş ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci olarak bir üst tura çıkmıştı. B Grubu'nda yer alan Fransa ise Almanya, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek ve Macaristan ile karşı karşıya geldi ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü olarak son 16 turuna yükseldi.







TÜRKİYE - FRANSA MAÇINDAN NOTLAR

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı.



Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedez-Benz Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takımı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, tribünlerdeki yerlerini aldı.



Türk taraftarlar, tezahüratlarla A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculara destek verdi. Fransız taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünlerde yer alarak, takımlarını destekledi.