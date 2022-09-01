TFF binasına silahlı saldırı!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına iki el ateş edildi.
Olay nasıl oldu?
Olay 17:50-18:00 sularında gerçekleşti.
İlk mermi başkanlık odasına isabet ederken diğer mermi ise yönetim kurulunun yapıldığı odaya isabet etti.
Saldırı TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nin yanındaki Çayağız Deresi yönünden yapıldı.
DHA: TFF BİNASINA 7 KURŞUN
DHA'da yer alan habere göre ise TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi.
Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.
Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasindaki bütün kameraları incelemeye aldı.
Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaktaştığı öğrenildi.
Olay nasıl oldu?
Olay 17:50-18:00 sularında gerçekleşti.
İlk mermi başkanlık odasına isabet ederken diğer mermi ise yönetim kurulunun yapıldığı odaya isabet etti.
Saldırı TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nin yanındaki Çayağız Deresi yönünden yapıldı.
DHA: TFF BİNASINA 7 KURŞUN
DHA'da yer alan habere göre ise TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi.
Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.
Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasindaki bütün kameraları incelemeye aldı.
Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaktaştığı öğrenildi.