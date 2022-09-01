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TFF binasına silahlı saldırı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu.

TFF binasına silahlı saldırı!
Ekleme: 1.09.2022 - 18:43 Güncelleme: 1.09.2022 - 19:28 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına iki el ateş edildi.

Olay nasıl oldu?
Olay 17:50-18:00 sularında gerçekleşti.

İlk mermi başkanlık odasına isabet ederken diğer mermi ise yönetim kurulunun yapıldığı odaya isabet etti.

Saldırı TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nin yanındaki Çayağız Deresi yönünden yapıldı.

DHA: TFF BİNASINA 7 KURŞUN

DHA'da yer alan habere göre ise TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi.

Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasindaki bütün kameraları incelemeye aldı.

Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaktaştığı öğrenildi.

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