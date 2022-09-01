Rezerv Lig kaldırıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'in kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı talebin değerlendirildiğini ve Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiğini duyurdu.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



'Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiştir.



Toplantıda şu kararlar alınmıştır:



1. Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir.



2. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.



3. Federasyonumuzun internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı BİLGİ BANKASI'nın tekrar erişime açılması kararı alınmıştır.



Daha önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere erişime kapanan Bilgi Bankası, hukuki düzenlemeler yapılarak yeniden erişim sağlanacaktır.'



