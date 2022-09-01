Maxi Gomez resmen Trabzonspor'da!

Trabzonspor, La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Maxi Gomez'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Trabzonspor, Valencia'dan Maxi Gomez'i transfer ettiğini resmen açıkladı,



Maxi Gomez transferinin mali şartları;



Bordo-mavili kulüp, Maxi Gomez için 3 milyon euro bonservis bedelinin 4 taksit halinde ödeneceğini ve Valencia'ya sonraki satıştan %25 pay verileceğini açıkladı.