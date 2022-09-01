Fenerbahçe resmen duyurdu! İşte Pelkas'ın yeni adresi!

Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'ın Championship ekibi Hull City'e transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Dimitris Pelkas'ın Championship ekiplerinden Hull City'e kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz.'



28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe Kulübü ile 2023'te bitecek sözleşmesinde 1 yıl kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor.



Hull City, Fenerbahçe'den daha önce Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı da kadrosuna katmıştı.



2.2 milyon Euro'ya Paok'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 67 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.