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EuroBasket 2022'deki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022'deki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. NTV'den canlı yayınlanan mücadeleyi 12 Dev Adam 72-68 kazandı.

Ekleme: 1.09.2022 - 19:38 Güncelleme: 1.09.2022 - 19:44 / Editör: Ozge Selin
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan ve NTV'den canlı yayınlanan karşılaşmayı 12 Dev Adam 72-68 kazandı.

Shane Larkin, 18 sayı ile takımımızın en skorer oyuncusu oldu.

A Grubu'nda Türkiye ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika yer alıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

PROGRAM

3 Eylül Cumartesi:
17.15 Bulgaristan-Türkiye

4 Eylül Pazar:
20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:
14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:
14.30 Türkiye-İspanya

NOT: 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022'deki maçlarını NTV ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.

MAÇIN HİKAYESİ
İki takımın da sert savunmayla başladığı maçta A Milli Takım, 5. dakikayı 8-6 önde geçti. Ay-yıldızlı takım Alperen Şengün ve Cedi Osman ile skor üretirken, pota altını iyi kullanan Karadağ Popovic ve Vuceljic'in basketleriyle ilk periyodu 18-14 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde boyalı alanda Sertaç Şanlı ve Alperen Şengün, üç sayı çizgisinin gerisinden de Melih Mahmutoğlu ile sayı bulan A Milli Takım, 15. dakikada 26-25 öne geçti. Shane Larkin'in üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle iyi bir tempo yakalayan milli takım, soyunma odasına 41-31 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Karadağ, yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen A Milli Takım karşısında yakaladığı 8-0'lık seriyle 24. dakikada farkı 2 sayıya (41-39) indirdi. Ay-yıldızlı takımın hücumdaki kötü oyununu sürdürdüğü mücadelede Karadağ, Dubljevic ile etkili oldu ve 27. dakikada 47-44 öne geçti. Shane Larkin'in basketleriyle tekrar toparlanan milli takım, son çeyreğe de 53-51 önde girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde takımlar karşılıklı basketler bulurken, A Milli Takım son 5 dakikaya 61-60 önde girdi. Karadağ, Dubljevic ile üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle 37. dakikaya girilirken 5 sayılık (61-66) fark yakaladı. Ay-yıldızlı takım, Melih Mahmutoğlu ve Alperen Şengün'ün basketleriyle oyunu dengelemeye çalışırken, son dakikaya 68-67 Karadağ'ın üstünlüğüyle girildi. Bitime 23 saniye kala Furkan Korkmaz'ın zor basketiyle 69-68 öne geçen A Milli Takım, rakibinin sonraki hücumunu başarılı bir şekilde savuşturdu. Ay-yıldızlı takım, son saniyede Furkan Korkmaz'ın uzaktan attığı üç sayılık basketle müsabakayı 72-68 kazandı ve şampiyonaya galibiyetle başladı.

Türkiye: 72 - Karadağ: 68
Salon: Tiflis Arena
Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Oskars Lucis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)
Türkiye: Şehmus Hazer 4, Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz 9, Alperen Şengün 12, Sertaç Şanlı 4, Larkin 18, Ercan Osmani, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu 9, Yiğitcan Saybir 1
Karadağ: Perry 8, Popovic 7, Radovic 8, Radoncic 4, Nikolic, Dubljevic 18, Simonovic 13, Vuceljic 4, Mihailovic 6, Drobnjak, Ilic

1. Periyot: 14-18
Devre: 41-31
3. Periyot: 53-51
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