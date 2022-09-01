Beşiktaş'ta Kenan Karaman'la yollar ayrıldı

Beşiktaş, Kenan Karaman'la yollarını ayırdıklarını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Schalke olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Kenan Karaman ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Milli futbolcunun Schalke'ye transfer olması bekleniyor.



2021-22 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Kenan Karaman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kenan Karaman'a Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.