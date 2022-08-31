Halil Dervişoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Sürpriz takıma imzayı atıyor…

Galatasaray formasıyla Türkiye'de adından söz ettiren ve milli takıma kadar yükselen Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezon kulübü Brentford'a geri dönmüştü. İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan golcü oyuncu için Süper Lig'den birçok takım ve Hull City devreye girdi. Hull City'ye transferinin gerçekleşmemesinin ardından Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Futbol kariyerine Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam'ın altyapısında başlayan Halil Dervişoğlu, daha sonra Brentford'a transfer olmuştu.Brentford'a transferinin ardından Twente ve Galatasaray'a kiralanan milli oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte kendisini göstermeyi başardı.2021-2022 sezonunun başında ikinci kez Galatasaray'a kiralanan Halil, bu kez beklentilerin altında kaldı ve sezon sonunda Brentford'a geri döndü.Yeni sezonda Brentford'da şans bulmakta zorlanan genç oyuncunun yeniden bir takıma kiralanması gündemde.Genç futbolcuyu Süper Lig'den Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş istemişti.1 YILLIĞINA KİRALANIYORSüper Lig'de geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu.Milli oyuncu, kariyerine yine İngiltere'de Burnley formasıyla devam edecek.22 yaşındaki milli futbolcu, Burnley ekibinde 1 yıl kiralık olarak forma giyecek.Hatırlanacağı üzere Halil Dervişoğlu'nun adı Galatasaray'ın dışında Beşiktaş, Trabzonspor ve Hull City ile anılmıştı.Transfermarkt verilerine göre; 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Dervişoğlu, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 34 maça çıkarken, 5 gol 1 asistlik katkı vermişti. (Sporx)