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Filenin Efeleri'nden tarihi başarı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 31.08.2022 - 17:44 Güncelleme: 31.08.2022 - 17:45 / Editör: Ozge Selin
Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaştı.

Grup'taki ilk maçında Çin'i 3-0 yenen, ikinci maçta İtalya'ya aynı skorla kaybeden milli takım, Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

STATÜ

Son 16 tur karşılaşmaları 4-6 Eylül'de yapılacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.
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