Adana Demirspor'dan Balotelli'ye duygusal veda!

Adana Demirspor, Mario Balotelli'ye duygusal bir kliple veda etti.

Adana Demirspor'da bir dönem sona erdi. Mario Balotelli resmen kulüpten ayrıldı.Geçen sezon takıma katılan İtalyan golcü, kariyerini İsviçre ekiplerinden Sion'da sürdürecek.Adana Demirspor, Balotelli'nin ayrılığını duyururken oyuncuya duygusal bir kliple veda etti