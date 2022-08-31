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Adana Demirspor açıkladı! Balotelli Sion'da!

Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin 2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sion'a transfer olduğunu açıkladı.

Ekleme: 31.08.2022 - 23:17 Güncelleme: 31.08.2022 - 23:22 / Editör: Ozge Selin
Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin avro karşılığında Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz.' denildi.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 2 maçta 72 dakika sahada kalan golcü oyuncu, geçen sezon ise 33 maçta 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.
Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yıldız ismin serbest kalma bedelinin 4 milyon Euro olduğu söylemişti.
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