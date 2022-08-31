Adana Demirspor açıkladı! Balotelli Sion'da!

Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin 2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sion'a transfer olduğunu açıkladı.

Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, 'Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin avro karşılığında Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz.' denildi.



Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 2 maçta 72 dakika sahada kalan golcü oyuncu, geçen sezon ise 33 maçta 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yıldız ismin serbest kalma bedelinin 4 milyon Euro olduğu söylemişti.