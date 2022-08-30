Süper Lig’de yeni lider Beşiktaş! Farkı 3'e çıkardı

Son dakika haberi... Süper Lig’de 4. hafta kapanış maçında Beşiktaş evinde Sivasspor’u konuk etti. Namağlup olarak sahaya çıkan Beşiktaş, rakibi Sivasspor'u Muleka (2) ve Weghorst'un golleriyle 3-1 mağlup etti ve 4. haftanın sonunda liderliğe yükseldi. Sivasspor'un tek golünü Dia Saba kaydetti. Yeni transfer Dele Alli ise ilk 11'de sahaya çıktı.

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi. İlk dakikalardan etkisin ortaya koyan Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibi Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek haftayı 10 puanla (averajla) lider tamamladı.BEŞİKTAŞ LİDERLİĞE YÜKSELDİBeşiktaş'ta yeni transferler Muleka (2) ve Weghorst kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise yeni transfer Dia Saba kaydetti. Beşiktaş yoluna namağlup devam ederken, Sivasspor henüz galibiyetle tanışmadı.MS | BEŞİKTAŞ 3 - 1 SİVASSPORGOL: 12' Muleka, 29' Weghorst, 41' Muleka, 86' Dia SabaMAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)8. dakikada sol taraftan Masuaku'nun ortasında Muleka'nın kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.12. dakikada Nkoudou'nun ceza sahası içine gönderdiği topu Weghorst, Muleka'ya indirdi. Muleka'nın yerden ve sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-029. dakikada Rosier'in sağ taraftan açtığı ortaya yükselen Wout Weghorst düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-042. dakikada atak yönüne göre sol taraftan Masuaku ile kullanılan korner sonrası Jackson Muleka'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0İLK YARI 3-0 SONA ERDİ.İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR50. dakikada Rosier'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağa iki hamlede hakim oldu.53. dakikada sağdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un yerden pasında sol çaprazda topun gelişine Gradel'in arka direğe yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.67. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla pasına hareketlenen Rosier, orta sahadan aldığı topu rakip ceza sahasına kadar taşıdı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rosier'nin kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı önledi.81. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışından şutunda, savunmada Appindangoye'den seken top üst direğe çarparak kornere çıktı.86. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü geldi. Ceza sahası dışında Gradel'in pasında topu kontrol eden Sabi'a'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-188. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yatabare'nin sıfırdan penaltı noktası sağ çaprazına çıkardığı topun gelişine N'Jie'nin şutunda, meşin yuvarlak yan direk dibinden dışarı çıktı.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.