Mevlüt Erdinç futbolu bıraktığını açıkladı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mevlüt Erdinç kariyerini sonlandırdı. Geçmişinde Saint Etienne, PSG, Başakşehir gibi önemli takımlar da olan Mevlüt 35 yaşında emekli oldu.

Mevlüt Erdinç geçtiğimiz temmuz ayında Ümraniyespor'dan ayrılıp Fransa Bölgesel Amatör Lig (National 2) ekibi Racing Besançon'a transfer olmuştu. 2 aylık amatör küme tecrübesinin ardından tecrübeli golcü emekli olduğunu açıkladı. Mevlüt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



Beni ben yapan futbol kariyerimi bugün itibariyle noktalamış bulunuyorum. Yeni hayatımda yeni projelerim var. Bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar geri dönmek dileğiyle. Hakkınızı Helal edin