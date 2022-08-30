Galatasaray transfer haberi: Heyecan yaratan Icardi gelişmesi! Geliş tarihi belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Maç sonu transferin sinyallerini veren sarı kırmızılılarda İcardi hakkında flaş gelişme yaşandı. İşte yıldız ismin geliş tarihi...

Trabzonspor maçı sonrası transferin sinyallerini veren sarı kırmızılılarda İcardi hakkında flaş gelişme yaşandı.



Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında sezonun ilk derbisine çıkan Galatasaray, Karadeniz ekibiyle 0-0 berabere kalarak 1 puana razı olmuştu.



Sarı kırmızılılar bu sonuçla puanını 7'ye çıkartarak, lig sıralamasında 7. sıraya yükseldi.



Trabzonspor maçının ardından konuşan Okan Buruk, 'Kadromuzu daha güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 tane daha oyuncu katmayı planlıyoruz' dedi.



Buruk; stoper, sol bek, kanat ve forvete takviye beklerken, yönetim önceliği golcüye verdi.



Sarı-kırmızılılar, Mauro İcardi için tüm şartları zorlayacak.



1 Eylül'e kadar İngiltere, İtalya ve İspanya ihtimallerini bekleyecek Arjantinli, istediği kulübü bulamazsa Aslan'a kalacak.



EN CİDDİ RAKİP SEVILLA



Tangocu için Sevilla'nın devrede olduğu biliniyor. PSG'de 8 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki forvete 3 milyon Euro öneren Galatasaray'da İcardi transferi cuma günü tam anlamıyla netleşecek.



5 MADDEDE ICARDI



Kanarya Adaları takımı Vecindario'dan henüz 14 yaşındayken Messi'nin veliahtı diyerek Barcelona altyapısına transfer edildi.



Serie A'da İnter forması ile kariyerinin en parlak dönemlerini geçiren Arjantinli yıldız, 2014-15 sezonunda 22 gol, 2017-18 sezonunda ise 29 golle İtalya Ligi gol kralı oldu.



Barcelona altyapısından yetiştikten sonra 300 bin Euro'ya Sampdoria'ya transfer olan İcardi, 2013'te 13 milyon Euro'ya İnter'e geçerken 2020-21 sezonu başında da PSG'ye 50 milyon Euro bonservisle transfer oldu.



Son dakika Galatasaray transfer haberi: Heyecan yaratan Icardi gelişmesi! Geliş tarihi belli oldu...

Kariyeri boyunca santrfor bölgesinde 360 maçta görev alan oyuncu, 197 gol bulurken 51 defa da asist yaptı.



Son dakika Galatasaray transfer haberi: Heyecan yaratan Icardi gelişmesi! Geliş tarihi belli oldu...

Eşi ve sonradan da menajerliğini yapmaya başlayan Wanda Nara ile olan birlikteliği oyuncunun hayatını değiştirdi.



Son dakika Galatasaray transfer haberi: Heyecan yaratan Icardi gelişmesi! Geliş tarihi belli oldu...

İcardi, ilişkinin başlangıç aşaması sonrasında tüm dünyanın futbolundan çok saha dışı olaylarla adını andığı bir isim haline geldi.