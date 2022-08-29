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Trabzonspor’dan sürpriz hamle! Gözler Kluivert atağında!

UEFA Avrupa Ligi kadro listesini cumartesi UEFA’ya bildirecek Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. 98’li kuralına uygun bir isim arayışı da bulunan bordo-mavililerde kanat hamlesi için gündeme Justin Kluivert geldi. Peki Justin Kluivert kimdir? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Ekleme: 29.08.2022 - 19:18 Güncelleme: 29.08.2022 - 19:23 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Kanat hamlesi için temaslarını sürdüren bordo-mavililer 98'li oyuncu kuralını da hesaba katarak hamle yapmak istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Justin Kluivert oldu.

Son iki sezonda Leipzig ve Nice'e kiralanan Hollandalı kanat için bir süredir temaslarını sürdüren bordo-mavililer, Roma ile anlaşma zemini arıyor.

Öncelik Masouras
Trabzonspor, bir süredir kadrosuna katmak istediği Masouras için yeni bir hamle yapsa da Yunan kulübü 28 yaşındaki kanat için bonservis pazarlıklarında indirime gitmiyor.

Bordo-mavililer, Masouras için Olympiakos ile anlaşma zemini bulamazsa Kluivert'ı zorlayacak.

Justin Kluivert kimdir?

5 Mayıs 1999'da Hollanda'nın Zaandam kentinde doğan Justin, Dünyaca ünlü forvet Patrick Kluivert'ın oğludur. Babası gibi futbolcu olmak isteyen Justin, 9 yaşında altyapısına girdiği Ajax A takım formasını ilk kez 2016-17 sezonunda 17 yıl 8 ay 10 günlükken Zwolle deplasmanında giydi.

Trabzonspor’dan sürpriz hamle! Gözler Kluivert atağında!

17.25 milyon Euro transfer bedeli

Ajax formasıyla 56 maça çıkan ve iyi bir görüntü veren Justin Kluivert, 13 gol 10 asistlik performans sergiledi ve 2018 yazında 17.25 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer oldu. Justin, Roma formasıyla 69 maça çıkarken 9 gol 10 asistlik performans sergiledi fakat pek faydalı bulunmadı ve Leipzig'e kiralandı.

İki sezon kiralandı

 1 milyon Euro kiralama bedeli ile Leipzig'e kiralanan Kluivert, Alman kulübünde çıktığı 27 maçta 4 gol 1 asist yaptı ve yeteri kadar süre alamayarak Roma'ya geri döndü.

Sonraki sezon Nice'e kiralanan Kluivert 31 maça çıkarken ve 6 gol 6 asist yaptı fakat Fransız kulübü 14.5 milyon Euro olan opsiyonunu kullanmaya değer görmedi.

Sözleşmesinde son sezonuna giren Justin Kluivert'ın Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Trabzonspor'un oyuncu için temasta olduğu kaydedildi.

Kariyerinde 221 maça çıkan Hollandalı kanat forvet, 47 gol, 48 asist yaparken, 2 kez de Hollanda milli takımında görev aldı.
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