Süper Lig’de Fenerbahçe, Konyaspor’a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu!

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, ligin zorlu ekiplerinden Konyaspor’a konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın ilk 11’lerini ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları…

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabaka saat 19.15'te başlayacak.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet



Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia



Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk 3 maçta 7 puan toplarken rakip filelere attığı 13 golle ön plana çıktı. Ev sahibi Arabam.com Konyaspor da ilk 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.



