Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Sivasspor! Yeni transfer ilk kez kadroda!

Süper Lig’de 4. Hafta kapanış maçında Beşiktaş evinde Sivasspor’u konuk ediyor. Beşiktaş namağlup unvanını korumak istiyor. Diğer yandan ise henüz galibiyeti olmayan Sivasspor ise ilk galibiyetini alma peşinde. Maç öncesi Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu.

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi Beşiktaş namağlup unvanıyla sahaya çıkacak. Sivasspor'un ise henüz ligde galibiyet yok. Maç öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli olurken, yeni transfer Dele Alli de kadroda yer aldı.İLK 11'LER BELLİ OLDUBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Masuaku, Saiss, Necip Uysal, Rosier, Dele Alli, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nkoudou, Weghorst, Muleka.SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke JamesGeride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.YENİLERİN İLK HEYECANIBeşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, yarın siyah-beyazlı taraftarlarla ilk kez buluşacak.Siyah-beyazlı takıma transferi büyük ses getiren Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor maçında oynamaları halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla mücadele edecekler.Kerem Atakan Kesgin yarınki karşılaşmada forma giymesi halinde eski takımı Sivasspor'a rakip olacak. Siyah-beyazlı oyuncu bu sezon Sivasspor'la biri Süper Kupa, biri Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada görev almıştı