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Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini aldı! Konyaspor, tek golle kazandı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’a konuk oldu. İki takımın da birer kırmızı kart görerek 10 kişi oynadığı maçın kazananı Konyaspor oldu. Ev sahibi ekip, 66. dakikada Muhammet Demir’in golüyle 3 puanı cebine koydu. Bu sonuçla Fenerbahçe, sezonun ilk yenilgisini aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 29.08.2022 - 21:33 Güncelleme: 29.08.2022 - 21:45 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Süper Lig'de 4. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Bu sezon lige etkili başlayan Fenerbahçe, zorlu rakibi Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada tamamlayan Konyaspor, bu sezona istediği gibi başlayamasa da zorlu Fenerbahçe maçından istediğini almasını bildi.

Ev sahibi ekip, 66. dakikada Muhammet Demir'in kafa golüyle 3 puanı cebine koydu.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 7 puanda kalırken Konyaspor ise 8 puana yükselerek 3. sıraya oturdu.

Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini aldı! Konyaspor, tek golle kazandı…

MAÇTA İKİ KIRMIZI KART

Konyaspor - Fenerbahçe maçında iki takımda birer kırmızı kart görerek maçı 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia, topsuz alanda rakibine yaptığı hareket neticesinde direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konyaspor'da ise Adil Demirbağ, 54. dakikada Osayi Samuel'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan direkt kırmızı kartla atıldı.

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