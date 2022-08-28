Yaz spor okullarına renkli veda!

Büyükşehir Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyespor Kulübü işbirliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okullarında yüzme, voleybol, tekvando, satranç, okçuluk, masa tenisi, kort tenisi, karate, judo, güreş, cimnastik, boks, basketbol branşları ile ve 'neşeli havuzlar mutlu çocuklar' ve 'spora engel yok' projeleriyle binlerce çocuk yaz tatilini sporla iç içe geçirdi. Çocukların ve gençlerin spora teşviki noktasında önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 27 Haziran'da start verdiği Yaz Spor Okulları projesi ile 4-17 yaş aralığındaki çocuklara 13 branşta 5 spor kompleksi ile 23 ayrı branşa özgü spor salonu ve 5 yüzme havuzunda eğitim verdi. Çocukların yaz tatilini sporla iç içe geçirmesini sağlayan yaz spor okullarının kapanış töreni, Cengiz Göllü Spor Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer'in de katılımıyla yapıldı.HERKES İÇİN SPORFarklı branşlarda eğitim alan çocukların gösteri maçlarıyla renklenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 7'den 70'e herkesin spor ve sanat alanında en az bir branşla profesyonel anlamda ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Bu amaçla pek çok etkinliğe imza attıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, '10 bin civarında çocuğumuz farklı branşlarda eğitimden geçti. Ayrıca portatif yüzme havuzlarımızda da 6000 civarında çocuğumuz eğitimler aldı, yüzme öğrendi. 111 engelli kardeşimiz 7 branşta eğitim aldılar. Biliyorum hayalleriniz var. Kiminiz mühendis olmak istiyor, kiminiz mimar, kiminiz doktor, kiminiz öğretmen. Hangi eğitim dalında hangi meslekte, sektörde olursanız olun en az bir spor ve sanat dalıyla mutlaka ilgilenin. Memur olsun, bürokrat olsun, yaşlı olsun, genç olsun fark etmez. Herkes en az bir spor ve sanat dalıyla ilgilenmeli. Bizim derdimiz, heyecanımız budur. Bu gördüğüm tablodan, projenin amacına ulaşmış olmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum' dedi.Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de 24 farklı branşta 50.000 üzerinde lisanslı, 3000'i aşkın aktif ve 150'ye yakın milli sporcu ile Bursa ve Türkiye'yi gururla temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.Yaz spor okullarında eğitim alan çocukların ve gençlerin hazırladıkları gösteriler ile devam eden tören, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sertifika takdimi ve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından Vira Cemal konseriyle devam etti.