Trabzonspor - Galatasaray maçının 11’leri belli oldu…

Son dakika derbi haberleri… Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk derbisi Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Bu sezon şampiyonluk için yarışan iki ekibin mücadelesi, saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu... İşte son dakika haberinin detayları…

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



TRABZONSPOR: Muhammet Taha Tepe, Larssen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi , Dorukhan Toköz

Kouassi, Trezeguet, Cornelius.



GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveria, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic.



Trabzonspor'un Galatasaray maçı öncesi sakatlığı bulunan Bakasetas ile kas ağrıları olan Abdülkadir Ömür maç kadrosundan çıkarıldı.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.



MİDTSJÖ FORMA GİYEMEYECEK



Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Leo Dubois ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Trabzonspor maçında sahadaki yerini alacak.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ 134. MAÇ



Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün Trabzon'da yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 133 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.