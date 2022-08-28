  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ergin Ataman'dan hakemlere tepki

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında Sırbistan'a 79-72 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, hakemlerin verdikleri kararlara tepki gösterdi.

Ergin Ataman'dan hakemlere tepki
Ekleme: 28.08.2022 - 23:21 Güncelleme: 28.08.2022 - 23:30 / Editör: Ozge Selin
Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakaya kötü başladıklarını belirten deneyimli başantrenör, 'Jokic'i bir türlü durduramadık. Bu, bizi moral olarak aşağıya itti. Bir türlü pozisyon yaratamadık. İkinci yarıda ise Sertaç ve Alperen'i, savunmamızı sertleştirmek için beraber kullandık. Micic'e baskı yaparak oyunu hızlandırmaya çalıştık ve başarılı olduk. Sert ve hızlı hücumlarla maça ortak olduk.' ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya çok iyi başladıklarına ve son periyotta maçı kazanacak duruma geldiklerine vurgu yapan Ataman, şunları kaydetti:

'Son 3 dakika hakem düdüklerini inanılmaz buluyorum. Bu, Türk Milli Takımı'na karşı büyük bir saygısızlık. Umarım FIBA Merkez Hakem Kurulu, son periyodu iyice inceler. Bizim kenara çalınan saçma sapan teknik fauller oldu. Zor bir maçtı. Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden. İkinci yarıda iyi mücadele ettik. Bunu Avrupa Şampiyonası'na taşırsak daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Hakemlerin bu denli Türk Milli Takımı'na karşı saygısızca yönetmeleri... Topu bize potaya attırmadılar. Kucaklayarak savunma yapan Sırbistan takımı var. Hiçbirini çalmadılar. Cedi'ye çalınan hücum faullerle maçın kaderini belirlediler.'

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise ikinci yarıda çok iyi oynadıklarını aktararak, 'Seyircinin desteğiyle ikinci yarıda büyük bir geri dönüşe imza attık ancak bunu sonlandıramadık. Bu maçı unutup Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız gerekiyor. Eksiklerimiz üzerinde daha fazla çalışmalıyız.' diye görüş belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Lice'de gençlerle buluştu! PKK bize ne kazandırdı?
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Tüm dünya izledi! Tetik çekildi: Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi

Tüm dünya izledi! Tetik çekildi: Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!