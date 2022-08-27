MKE Ankaragücü'nde flaş istifa!

MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e 4-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Dalcı, istifa ettiğini açıkladı.

MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e 4-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Dalcı, istifa ettiğini açıkladı.



Dalcı, yaptığı açıklamada geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıktıklarını fakat bu sezona iyi başlayamadıklarını söyleyerek, 'Ankaragücü camiasından özür diliyorum. Taraftarlarından da aynı şekilde. İstifa ediyorum. Ankaragücü'ne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.' ifadelerine yer verdi.