Galatasaray'da Cicaldu'nun yeni adresi belli oldu!

Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al İttihad Kalba'ya kiraladı.

Galatasaray, Rumen oyuncu Cicaldau'yu Al İttihad Kalba'ya kiraladı.



Sarı Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldău'nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir' denildi.



Galatasaray'a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.