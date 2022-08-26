Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin transferini açıkladı!

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin'in, 2022-2023 futbol sezonu için, Kulübümüze bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Everton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur' denildi.