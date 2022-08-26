Trabzonspor'dan sürpriz transfer! Naci Ünüvar Trabzonspor'da...

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Ajax'tan 19 yaşındaki Naci Ünüvar'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Trabzonspor, Ajax'tan Naci Ünüvar'ı kiralık olarak transfer etti. Naci Ünüvar, Pazar günü Trabzon'a gelerek, Trabzonspor - Galatasaray maçını tribünden takip edecek.



Ajax CEO'su Edwin van der Sar, Şampiyonlar Ligi kurası için geldiği İstanbul'da Naci Ünüvar için konuşmuş ve “Naci, harika tekniğe sahip bir oyuncu. Ajax akademisindeki çok büyük bir yetenek. Umuyorum ki Türkiye'de süre almak onun için iyi olur” diye konuşmuştu.

