Gaziantep'ten Antalya'ya farklı tarife!

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.



Mücadele 5-2 Gaziantep FK üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmada Gaziantep'in golleri 28., 54. ve 73. dakikalarda Figueiredo, 58. dakikada Pekhart ve 67. dakikada Sagal'dan geldi.



Antalyaspor'un golleri ise 30. ve 42. dakikalarda Haji Wright'ten geldi.



Haji Wright, son 12 maçında 13 gole ulaştı



Bu sezon ligde 4. maçına çıkan ABD'li forvet bu maçlarda 5 gol atarken 1 de asist yaptı.



Figueiredo tarihe geçti



Figueiredo maçta attığı 3 golle Süper Lig'de sezonun ilk hat-trickini yaptı.



Bu 3 gol aynı zamanda Gaziantep FK tarihinin de ilk hat-tricki oldu.