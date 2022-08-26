Galatasaray transfer haberi: Milli yıldız G.Saray'a geliyor! Görüşmenin detayları ortaya çıktı

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, transfer dönemi bitene kadar durmayacak. Aslan, daha önce de gündemine aldığı milli yıldızın transferi için yeniden temaslara başladı. İşte görüşmenin detayları ve tüm detaylar...

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...



Son olarak ligin 3. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, transfer arayışlarına devam ediyor.



Aslan; Kazımcan Karataş, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakcı, Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerini bitirdi.



Sarı kırmızılılar, yapılan transferlerin ardından yoğun bir çalışma sürecine girdi.



Cimbom'da Erden Timur ve ekibi son transferleri bitirmek için büyük uğraş veriyor.



UMUT İLE YENİDEN



Forvet hattına yerli takviyesi yapmak isteyen G.Saray bir kez daha Umut Bozok ile görüşmelere başladı.



Geçen sezon Kasımpaşa'da 20 gol-8 asist ile oynayan ve gol kralı olan 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar ile yaptığı ilk etap görüşmelerinde büyük mesafe katederken, sonrasında yıllık ücretine astronomik zam yapınca, G.Saray cephesi de geri adım atıp bu transferden çekildi.



Aslan bu dönemde Gomis'in de performansı sonrasında yerli forvette karar kılarken bir kez daha Umut Bozok için temaslarına başladı.



Görüşmelerin başlamasındaki asıl nokta ise oyuncunun ilk etapta istediği ücrette indirime gitmesi.



Fransız ekibi Lorient forması giyen ve 1 sezon kontratı kalan oyuncunun satışına kulübü de sıcak bakıyor.



G.Saray yönetimi Umut'la anlaşmaya varması halinde daha önce görüşmelerde bulunduğu Lorient ile bir kez daha masaya oturacak.