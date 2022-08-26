Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar bugün belirlenecek. İki numaralı kupada ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri de çekilecek kura ile belli olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Lig'inde 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe kuraya 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak.
Turnuvada grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi torbaları şöyle:
1. torba
Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dynamo Kiev, Olympiakos
2. torba
Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Real Sociedad, Monaco, Karabağ, Malmö, Ludogorets
3. torba
Sheriff, Real Betis, Midtjylland, Bodo/Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe
4. torba
Nantes, HJK Helsinki, Sturm Graz, Larnaca, Omonoia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor
Kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe kuraya 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak.
Turnuvada grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi torbaları şöyle:
1. torba
Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dynamo Kiev, Olympiakos
2. torba
Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Real Sociedad, Monaco, Karabağ, Malmö, Ludogorets
3. torba
Sheriff, Real Betis, Midtjylland, Bodo/Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe
4. torba
Nantes, HJK Helsinki, Sturm Graz, Larnaca, Omonoia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor