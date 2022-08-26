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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar bugün belirlenecek. İki numaralı kupada ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri de çekilecek kura ile belli olacak.

Ekleme: 26.08.2022 - 11:21 Güncelleme: 26.08.2022 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Lig'inde 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

Temsilcilerimizden Fenerbahçe kuraya 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak.

Turnuvada grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi torbaları şöyle:

1. torba

Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dynamo Kiev, Olympiakos
2. torba

Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Real Sociedad, Monaco, Karabağ, Malmö, Ludogorets
3. torba

Sheriff, Real Betis, Midtjylland, Bodo/Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe
4. torba

Nantes, HJK Helsinki, Sturm Graz, Larnaca, Omonoia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor
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