Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar bugün belirlenecek. İki numaralı kupada ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri de çekilecek kura ile belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Lig'inde 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.



Kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.



Temsilcilerimizden Fenerbahçe kuraya 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak.



Turnuvada grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.



UEFA Avrupa Ligi torbaları şöyle:



1. torba



Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dynamo Kiev, Olympiakos

2. torba



Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Real Sociedad, Monaco, Karabağ, Malmö, Ludogorets

3. torba



Sheriff, Real Betis, Midtjylland, Bodo/Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe

4. torba



Nantes, HJK Helsinki, Sturm Graz, Larnaca, Omonoia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor