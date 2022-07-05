Premier Lig'den Fenerbahçe'ye sürpriz golcü... Oğluna Fenerbahçe forması giydirmişti...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçlarıyla sezonu erken açacak. Golcü arayışlarını sürdüren Sarı-lacivertlilerde son olarak sürpriz bir golcü gündeme geldi. Bir dönem oğluna Fenerbahçe forması giydiren yıldız forvet için girişimler başladı.

Son dakika haberi... Gelecek sezon Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.



Transfer çalışmalarını sürdüren Sarılacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçlarıyla sezonu erken açacak.



Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son olarak İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir golcü gündeme geldi.



Kanarya, bir dönem oğluna Fenerbahçe forması giydiren yıldız forvet için girişimlere başladı.



Öte yandan Dinamo Kiev eşleşmesinin kadrosunu UEFA'ya bildirmek için son 10 gün. Yönetim en az bir transferi daha yetiştirmek için var gücüyle çalışıyor.



Yaşanan sakatlıklar nedeniyle orta saha takviyesi ön plana çıktı. William Carvalho, Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için çalışmalar son sürat devam ediyor.



KIM MIN-JAE'YE RENNES TALİP OLDU



Ayrıca Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Güney Koreli stoperi Kim Min-jae'ye Avrupa takımlarından her geçen gün ilgi artıyor.



RMC Sport'un haberine göre; Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Kim Min-jae transferini görüşmek için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin bonservis talebi 20 milyon euro.



Süper Lig 'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Forvet bölgesine de bir takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertli ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.



FENERBAHÇE JOSHUA KING İLE TEMASLARA BAŞLADI!



Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forvet transferi için kolları sıvadı. Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan Sarı-lacivertlilerin forvet için gündemine gelen son isim ise Norveçli golcü Joshua King oldu.



A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Watford ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan 30 yaşındaki Norveçli golcü için temaslarına devam ediyor.



Norveçli yıldız forvete Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere Premier Lig'den de taliplerin olduğu aktarıldı.



Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Joshua King, geçtiğimiz sezon Watford'da sahaya çıktığı 33 maçta 5 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.



OĞLUNA FENERBAHÇE FORMASI GİYDİRMİŞTİ!



Bir dönem oğluna Fenerbahçe forması giydiren Joshua King, Fenerbahçe taraftarının odak noktası olmuştu.



MİLLİ TAKIMDA 20 GOLÜ VAR



30 yaşındaki golcü, 62 kez giydiği Norveç Milli Takımı formasıyla ise 20 gol kaydetti.

