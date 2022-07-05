Galatasaray'dan orta saha transferinde çifte bomba! Bir yıldız tamam, diğeri sırada...

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray, özellikle orta saha transferinde hata yapmak istemiyor. Birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'a imza attıran Galatasaray, orta saha için dünyaca ünlü yıldızla prensipte anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüp bir başka dünya yıldızıyla da görüşmelerini sürdürürken, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. İşte transferlere dair tüm detaylar...Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren ve Abdülkerim Bardakcı ile Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray, öncelik verdiği orta saha için çalışmalarını sürdürüyor.Başarılı teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada orta saha transferiyle ilgili bilgiler vermişti."ÖNCELİĞİMİZ ORTA SAHA"Okan Buruk, "Şu an önceliğimiz orta saha bölgesi, diğer bölgeler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belki biri önce gelir, biri sonra gelir. Abdülkerim ve Kazımcan aramıza katıldı. Onlar bizim için hem Türk oldukları için çok iyi opsiyonlar hem de gelecek için bundan sonraki seneler için Galatasaray'ın geleceği adına yaptığımız yatırımlar.İhtiyacımız olan bölgeler var ama önceliğimiz orta saha. Diğerleri aciliyetimiz olsa da bekleme şansımızın olduğu bölgeler." diye konuşmuştu.TRANSFERDE BOMBA PATLADI48 yaşındaki çalıştırıcının bu açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı takımda çarpıcı gelişmeler yaşandı.PSG forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Idrissa Gueye ile bir süredir temas halinde olan sarı-kırmızılıların, gerçekleşen son görüşmede prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.MAAŞTA DA UZLAŞI ÇOK YAKINKulübe yakın kaynaklar, Senegalli orta saha ile henüz ücret konusunda değil fakat olası bir transfer ve çeşitli detaylar üzerinde el sıkışıldığını, yıllık maaş konusunda da mutabakatın çok uzak olmadığını belirtiyor.BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLADIGalatasaray yönetiminin ise Gueye'den gelen yeşil ışık sonrası PSG ile temasa geçtiği ve 1 yıllık sözleşmesi kalan deneyimli futbolcunun bonservisi için pazarlıkların başladığı bildirildi.SAHA İÇİ PLANI DA HAZIROkan Buruk ile yöneticilerin Florya'da yaptığı son görüşmede Idrissa Gueye transferini masaya yatırdıkları ve olası imza halinde saha içi planının da hazır olduğu öğrenildi.Buna göre Gueye, yeni sezon planlamasında daha çok 8 numara olarak düşünülüyor. Tecrübeli futbolcunun yanına bir de ön libero alınması hedefleniyor.PLAN, RAKİPLERE ÜSTÜNLÜK KURMABöylece geçen sezonun en zayıf karnı olan orta sahada, rakiplere karşı ciddi bir üstünlük kurulmasının hesapları yapılıyor.Eylül ayında 33 yaşına girecek olan Senegalli oyuncu, PSG'nin yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor.İSMİNİ ÇİZEN TANIDIK BİR İSİMGueye'nin ismini çizen ise Burak Elmas yönetiminde Galatasaray'da sportif danışmanlık yapan ve son kongrede Elmas'ın aday olmayacağı netleşince görevinden ayrılan, hemen ardından PSG'de sportif direktörlük koltuğuna oturan Luis Campos'tu.Galatasaray'ın Idrissa Gueye dışında orta sahaya bir dünya yıldızı daha transfer etmeyi planadığı belirtildi.SIRADA NDOMBELE VARTottenham'da forma şansı bulamayan Tanguy Ndombele'yi kiralamak isteyen Galatasaray'ın görüşmelere başladığı kaydedildi.İngiliz ekibi, 3 yıl daha sözleşmesi olan oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor.2019-20 sezonu başında Tottenham'a tam 60 milyon euro karşılığında transfer olan Tanguy Ndombele, 2021-22'nin ara transfer döneminde 6 aylığına Lyon'a kiralanmıştı.